شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يعلق على إطلاق اسم «طبيبة شبرا البهو» على مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على قراره بإطلاق اسم الطبيبة سونيا عبدالعظيم عارف، التي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد على مدرسة «شبرا البهو» الابتدائية بمركز أجا.

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وأشادت «مرسي» في بيان، السبت، بقرار محافظ الدقهلية، مؤكدة أنه «قرار إنسانى جاء في وقته، لرد الاعتبار للفقيدة وأسرتها وللكادر الطبى بشكل عام، ويعد تأكيدًا لرسالة مهمة تتمثل في أن تضحيات الكادر الطبي هي محل تقدير واحترام»، مشيرة إلى أن «الإصابة أو الوفاة بهذا الفيروس ليست جريمة أو وصمة عار».

وأكدت أن «الكادر الطبي يخوض كفاحًا مستمرًا للقضاء على هذا الفيروس مضحين بأنفسهم فداءً للوطن، ويجب على جميع المصريين رد الجميل وتقدير دورهم العظيم في حمايتهم وحماية الوطن، وإدراك ما تمر به مصر من تحديات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد»، مشددة على أن «وزارة الصحة لا تألوا جهدًا وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية بشأن طرق الدفن والغسل لضحايا الفيروس».

يذكر أن قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جاء على خلفية تجمع أهالي قرية «شبرا البهو»، السبت، لرفضهم دفن الطبيبة بالمقابر الخاصة بأسرتها، بعد وفاتها نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.