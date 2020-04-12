شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عقاري يناشد بدخول العقارات في الاستثمارات الالكترونية مع تدخل الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسين جمعة، خبير عقاري، إن الاستثمار الالكتروني في العقارات يحتاج إلى تقنيات عالية وبرامج وانيمشن، وموظفين بروفشنال في طريقة التعامل وتصميم الأبلكيشن، كل ذلك تسهل عملية العرض وتسهل عملية التسويق وعملية البيع والتعاقد ودفع الأموال عبر الانترنت، ويجب أن يكون هناك تدخل للدولة لمحاية المستهلك نفسه، حيث إن العقد سيتم إبرامه عبر الانترنت ويجب أن يكون هناك حافظ لحقوق المستهلك.

وأضاف «جمعة»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، مع إبراهيم الشواربي، أنه لا يستطيع أي شخص أن يقوم بعملية التسويق والبيع والشراء للعقارات في دبي أو عمل إعلان على الأقل إلا إذا كان أخذ تصريح من قبل الدولة، وجدول زمني للمشروعات، وكذلك ورق المشروع، ولكن هذا الأمر لا يتم في مصر، «لازم نعمل كنترول على النقاط دي».

وأشار إلى أن المستهلك يجب أن يأمن نفسه بتدخل الدولة، حيث إن نسبة النصب في المنتجات الالكترونية عالية للغاية، ويجب على الدولة سن تشريعات تؤمن المستهلك والعقود، موضحًا أن العقود الالكترونية لا تختلف عن الورقية ولكن لا تكون موثقة بنسبة 100%، وبالتالي يجب أن يكون هناك وسيط دليفري يقوم بتوصيل القعد للمستهلك للإقرار عليه ومن ثم لصاحب العقار للإقرار عليه من أجل أن يتم توثيقه.