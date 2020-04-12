شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل طوارئ وعمليات «بني سويف التخصصي» عقب تعقيمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أقسام الطورائ والاستقبال والعمليات والعيادات الخارجية بمستشفى بني سويف التخصصي، في استقبال المرضى مرة أخرى، بعد غلقهم لمدة 3 أيام، للتعقيم والتطهير، عقب إصابة ممرضة و2 موظفين داخلها بفيروس كورونا.

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كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أحال واقعة التقصير والإهمال تجاه التعامل مع أحد الموظفين بالمستشفى تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتسبب في نقل العدوى لممرضة و2 من زملائه بالمستشفى، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بناء على مذكرة من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقال مصدر داخل المستشفى إنه تم الإستعانة بعدد 12 ممرضة من مستشفى التأمين الصحي بشكل مؤقت، لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها، بعد إجراء العزل المنزلي لعدد 14 ممرضة من المخالطين للمصابين.

وأضاف أنه خلال الثلاث أيام التي اغلقت فيهم المستشفى جزئيا جرى عملية تعقيم وتطهير واسعة.