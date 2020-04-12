شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة «شبرا البهو».. وزير الأوقاف: «صحيح اليوم قد يكون مريض الغد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن احترام حرمة الميت وآدميته وإنسانيته واجب شرعي ووطني وإنساني، وقد مرت جنازة على سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،فهبّ ( صلى الله عليه وسلم ) واقفا، فقيل له: إنه جنازة يهودي، فقال ( صلى الله عليه وسلم ): «أليست نفسًا».
وحذر وزير الأوقاف من الجرأة على حرمة الإنسان حيا أو ميتا، أو التعرض لمنع دفنه أو مجرد تعطيل الدفن أو تأخيره، فذلك مناف لكل القيم الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية، مؤكدًا أن هذا أوان التكاتف والتراحم لا التشاحن ولا الأنانية، وذلك بعد الواقعة التي شهدتها قرية «شبرا البهو» بمحافظة الدقهلية السبت، حيث رفض الأهالي رفض طبيبة متوفاة بفيروس «كورونا».
وقال وزير الأوقاف إن ديننا يدعونا إلى إغاثة المكروب وتفريج كربه، ولا شك أن المرض كرب من الكروب التي يحتاج فيها المريض إلى من يعمل إلى تخفيف ألمه الحسي والمعنوي، كما أن أهل الميت في حاجة إلى المواساة والمساعدة لا إلى من يقف في وجوههم أو يزيد من ألمهم، على أن شكر نعمة المعافاة يقتضي مساعدة المكروبين ومواساة المكروبين وإعلاء قيم التراحم وسائر القيم الإنسانية الراقية، ديانة ووطنية وإنسانية.
وأضاف الوزير: نحن أحوج ما نكون إلى إعلاء قيم الإيثار لا الأثرة ولا الأنانية، نحتاج إلى مزيد من التراحم، فالراحمون هم من يرحمهم الله، ومن لا يرحم لا يُرحم، ومريض اليوم قد يكون صحيح الغد، وصحيح اليوم قد يكون مريض الغد، وما الموت والأجل عن أحد منا ببعيد.
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