شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم الطبي بـ«أبوخليفة»: الوضع تحت السيطرة.. و«كورونا» ليس وصمة عار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطاقم الطبي بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية إن وضع المصابين داخل المستشفى تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين، الذين تلقوا علاجهم بالمستشفى وخرجوا بلغ نحو 54 شخصًا حتى الآن.

وأضاف أعضاء الطاقم الطبي في تصريحات عبر فيديو «لايف» على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت، أن إدارة المستشفى تتبع بروتوكول علاجي أقرته وزارة الصحة وُصف بالمتميز لعلاج مرضى الفيروس«، منتقدًا»ما يتعرض له مرضى كورونا، والطواقم الطبية من تنمر من قبل المجتمع«، كما أبدى أعضاء الطاقم استيائهم من رفض مواطنين دفن جثامين الضحايا.

وقال الدكتور على حطب، مدير مستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، إن «المستشفى تقوم بتغسيل وتكفين ضحايا فيروس كورونا المتوفين على الطريقة الشرعية، وبيتم حفظ الجثامين داخل حافظات بلاستيكية مخصصة للموتى، ويتم إغلاق كافة المخارج التي قد تصدر منها إفرازات تنقل العدوى»، مشيرًا إلى أنه «من حق الضحايا أن يدفنوا بطريقة شرعية كما أوجبها الله عز وجل»، منتقدًا تصرفات بعض المواطنين بمنع دفن الجثامين خوفًا من انتشار العدوى.

ودعا مدير المستشفى المواطنين بـ«التحلي بالأخلاق الطيبة، ومساعدة أسر الضحايا في دفن جثامين الموتى»، مؤكدًا أن «أي شخص معرض لهذا الموقف».

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وقال الدكتور على غراب، استشاري الصدر بمعهد ناصر، والمنتدب للعمل بالمستشفى إن «المرض يصيب جميع الفئات العمرية، ومنهم الأطفال والشباب وكبار السن»، مؤكدًا أن «الوضع حتى الآن مستقر وتحت السيطرة»، مطالبًا المواطنين بـ«التزام بالتعليمات والحظر حتى يتم الخروج من الأزمة بأقل الخسائر».

وقال الدكتور محمد خالد، مدير الرعاية المركزة بالمستشفى، إن «كورونا وحش ضعيف يمكن التغلب عليه باتباع تعليمات الصحة في النظافة الشخصية ونظافة المنزل والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمكوث في المنزل»، مطالبًا أصحاب الأمراض المزمنة وأي مريض يشعر بأعراض البرد بعزل نفسه في المنزل«.

وأعرب الدكتور محمد جبريل، نائب مدير المستشفى، عن استيائه من «التعامل مع الأطقم الطبية من قبل بعض المواطنين ظنًا منهم أن تواجدهم ينشر العدوى»، مؤكدًا أن «جميع الأطقم الطبية لا تخرج من مقر عملها ومستشفيات العزل إلا بعد إجراء كافة التحاليل الطبية التي تثبت سلبية الإصابة».

وأكدت الدكتورة رحاب محمد، مدير الطوارئ بالمستشفى، أن طالوضع حتى الآن تحت السيطرة، ولكن عدم الالتزام بالتعليمات قد يدخلنا في مرحلة أخرى.. أرجوكم ساعدونا حتى لا يتأزم الوضع«، معربة عن حزنها

من تعرض أسر ضحايا فيروس «كورونا» للتنمر، واصفة ما يحدث من رفض مواطنين دفن جثامين الضحايا بأنه «أمر مؤذي للمشاعر، ولا يتفق مع تعاليم الأديان السماوية»، مطالبة المواطنين بـ«كف الأذى ومضايقة الأطقم الطبية»، قائلة: «ليس رد الجميل التعامل بإهانة مع الأطباء والطواقم الطبية التي تواصل الليل بالنهار لعلاج المرضى ولإنقاذ المصابين».