شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «اللي مش عاوز يتعلم يترك غيره يتعلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على من يحرض على الامتحانات التي تجريها الوزارة الآن قائلا: «اللي مش عاوز يتعلم يترك غيره يتعلم»، مشدداً على أن الدولة بكل أجهزتها تتابع بشدة سير المنظومة التعليمية وتطبيق القانون على أي شخص يحاول المتاجرة بها، أو التحريض عليها.

وأضاف «شوقي»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، أن الامتحانات التي تم التحريض عليها تسير بشكل جيد ولم تفلح محاولات البعض النيل منها أو المتاجرة بها، وتابع: «منظر يفرح وهناك تقدم كبير».

ولفت وزير التعليم، إلى أن الفترة الحالية حساسة نظراً لما تشهده مصر الآن ودول العالم كافة من تفشى جائحة «كورونا»، ولذلك قمنا بتدشين منصة إلكترونية لخدمة الطلاب إلى جانب أصدار بيانات بشكل مستمر لكل إجراء يتم اتخاذه حتى لا يكون هناك منفذ لأى شائعة تحاول إزعاج الطلاب وأولياء الأمور.