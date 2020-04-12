شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن حجب وكالة الأناضول التركية بعد إساءتها للممكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات السعودية، حجب موقع وكالة الأناضول التركية داخل المملكة العربية السعودية، بعد تكرارا اساءتها للملكة في الكثير من تقاريرها الرسمية. وبحسب صحيفة المرصد، فإن المملكة قررت حجب مواقع الأنترنت الخاصة بالوكالة التركية وعدد من المؤسسات الإعلامية التركية. وكان قد دشن عدد كبير من السعوديين هاشتاج تصدر مواقع تويتر، يطالب بحجب المواقع التركية بعد تكرار اساءتها للملكة العربية السعودية ونشرها للشائعات والاكاذيب.

بعض التقارير الكاذبة

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