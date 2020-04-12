شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جرائم التنمر على مرضى وموتى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة كبيرة ومشاهد محزنة حدثت فى عدة قرى بسبب تنمر الأهالى ضد مصابى كورونا أو رفض دفن جثث الموتى بالفيروس، اخرهم كان داخل قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية بعد تجمهر الأهالى لمنع عملية دفن جثمان طبيبة توفت بسبب كورونا.

رواية أحد الأهالى تقول أن الطبيبة عمرها 64 عام، وكانت تعيش فى إيطاليا وعادت إلى مصر مؤخرا مصابة بفيروس كورونا وتوفت بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

أسرة الطبيبة حاولت دفنها بمقابر عائلة زوجها بالقرية لكن أهل القرية رفضوا وطالبوا بدفنها، فى مقابر قرية مجاورة مسقط رأسها حضرت قوات الأمن وحاولت التفاوض مع الأهالى.

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ومع تأزم الموقف اضطرت قوات الأمن لتفريق الأهالى بالقوة والقنابل المسيلة للدموع وتم دفن الطبيبة بعد معاناة ليست تلك الواقعة الوحيدة بل حدثت أيضا داخل قرية بولس في كفر الدوار عندما رفض الأهالى دفن جثة والد طبيب يعمل بمستشفى العزل بالإسكندرية وتوفى والده مصابا بالفيروس.

هذا بخلاف وقائع أخرى نستعرضها في الفيديو التالي..