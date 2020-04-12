شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الدقهلية: الصورة المتداولة لطبيبة شبرا البهو المتوفاة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة الأطباء بالدقهلية، من تداول أخبار كاذبة، من خلال صحفات مشبوهه، على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، حيث نشرت تلك الصفحات صورة للدكتورة آية الحديدى، رئيس العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة، على أنها الطبيبة المتوفاه فى قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم.

وأكد زهران، أن الدكتورة آية الحديدى، بصحة جيدة، وهي أحد جنود محاربة الكورونا، مؤكدا أن نقابة الأطباء ستتخذ كل السبل القانونية ضد كل من ينشر أو يتداول خبر كاذب، أو شائعة لترويع أهالى الأطباء أو الفريق الطبي، لافتا إلى أنه بالفعل تم رصد عدد من الصفحات وجارى اتخاذ الاجراءات ضدها.

كانت عددا من صفحات موقع "فيس بوك"، قد تداولت صورة الدكتورة آية الحديدى، أخصائى أمراض صدرية ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بالمنصورة، على اعتبارها الطبيبة المتوفية صباح اليوم.

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يذكر أن الدكتورة آية الحديدى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء نيتها لتكريمها كرمز لكل طبيبة تضحى من أجل إنقاذ حياة مريض، وذلك بعد مرافقتها لأول حالة إصابة بفيروس الكورونا المستجد "كوفيد19"، بمحافظة الدقهلية، داخل مستشفى الصدر بالمنصورة، المكان المحتحز فيه الحالة، لضرورة نقل الحالة من المستشفى بالمنصورة إلى الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وكان قد تجمهر مواطنين فى قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة توفيت بمستشفى العزل فى الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقاموا بالوقوف أمام سيارة الإسعاف التى نقلت الجثمان ورفضت انزلها من السيارة، وحاول الأمن وعدد من مسئولي الإدارة الصحية بأجا اقناع الأهالي بأنها لاتوجد خطورة من دفن الجثمان الا ان الأهالي أصرت بعدم دفنها وطالبت بدفنها بقرية ميت العامل المجاورة لها.



