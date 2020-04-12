شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: جثث المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية إن جثث الموتى بفيروس كورونا ليست معدية وتابعت المنظمة: رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة یمكن أن تنقل العدوى، إذا لم یتم التعامل معھا على نحو سلیم أثناء التشريح.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: من المفاھیم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذین یتوفون بمرض معدٍ ینبغي إحراق جثثھم، ولكن ذلك لیس صحیحا واحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات فقط.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، لا توجد حتى الیوم أى بینة على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكوفید-19، وتابعت: قد یتوفى الأشخاص بسبب كوفید -19 فى مرافق الرعایة الصحیة أو فى المنزل أو فى أماكن أخرى وینبغي إیلاء الأولوية القصوى لسلامة وعافیة أي شخص یقوم بتجھیز الجثث وقبل الشروع في تجھیز الجثة، ینبغي أن یضمن القائمون على ذلك تنظیف الیدین على النحو اللازم وتوفر معدات الحمایة الشخصیة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، اليوم السبت، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى فى اليمن من أجل مواجهة فيروس كورونا، وفق سبأ.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن ألطاف موسانى، غداة تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا: إنه على مستوى اليمن، تواصل منظمة الصحة العالمية التجهيز والإعداد لمواجهة مخاطر تفشى كورونا.

وأضاف أن المنظمة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية فى اليمن، على رفع جاهزية 37 مستشفى، وخاصة أقسام العناية المركزة، وأوضح أن العناية المركزة لا تعني فقط الأسرّة والتنفس الصناعى، لكن أيضاً توفير العلاج ورفع قدرات العمال الصحيين.

ولفت موساني إلى أن المنظمة تعمل حالياً أيضاً على التأكد من جاهزية المختبرات الفنية لفحص أي حالات اشتباه بالفيروس، وبين أنه تم العمل على توفير مخزون احتياطي طارئ لإجراء الاختبارات (أجهزة فحص الفيروس)، وأشار إلى أن أجهزة الفحص موجودة حالياً في العاصمة صنعاء، وعدن (جنوب)، والمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق).