شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: شركات المستلزمات الطبية والمواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحركة الانتاجية في المصانع والشركات الخاصة بقطاعي المستلزمات الطبية والمواد الغذائية يعملان بكامل طاقتهما، مفيدة بأن أصحاب قطاعي المواد الطبية والمواد الغذائية بمجرد اعلان الحظر تحدثوا عن أنهم لا يريدون أن تتأثر العملية الانتاجية أو يحدث أي تباطؤ في الانتاج.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مساء السبت، إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من باقي القطاعات الصناعية تطالبهم بعودة العمل بكامل طاقتها مثل مصانع المواد الطبية والغذائية مع زيادة ورديات العمل لوردية ثالثة لتقليل عدد العمال وتوزيعهم على الورديات لاتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم تأثر حركة الانتاج.

وتابعت: «الغرض الأساسي من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة إن العملية الانتاجية تشتغل كويس، وفى نفس الوقت المحافظة على صحة العامل والمواطن، وطالما المصانع تتخذ الاجراءات الوقائية والتعقيمية من التباعد والنظافة فستعمل»، مؤكدة أن قطاع الصناعة يعمل بالكامل دون توقف.