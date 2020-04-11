شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يشكر النائب العام على سرعة التدخل في واقعة «طبيبة الدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لإصداره أوامر بالتحقيق للفوري والعاجل في واقعة تجمهر البعض لمنع دفن الطبيبة المتوفاة بمحافظة الدقهلية.

Advertisements

من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسى في بيان، السبت، بـ«سرعة اتخاذ إجراء المستشار حماده الصاوي تحقيق فوري وعاجل من تجمهر البعض لمنع دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا»، مثمنة «الدور العظيم التي تقوم به النيابة العامة في حماية أبناء الوطن، وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم، وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية».

وأكدت «مرسي» على أن «ما نراه من منع دفن المتوفين بفيروس كورونا مؤلم، ولا يتفق مع شهامة وأخلاق المصريين، ولابد من الحزم مع بعض الفئات التي تسببت في هذا التجمهر».

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قد أعربت في وقت سابق عن بالغ حزنها وألمها الشديد من «قسوة وصعوبة ما تطالعنا به وسائل الإعلام كما ناشدت في تصريح سابق جميع رجال الدين وعلماء وشيوخ الازهر الشريف والإعلاميين والإعلاميات بمختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية القيام بدورهم المنشود والبالغ الأهمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم حالياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وأداء مهامهم على أكمل وجه في تقديم المعلومات الدقيقة، والعمل على ضرورة توعية المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته بأن ما يقوم به هؤلاء ضد مبادئ الإنسانية ومنافيا لجميع الاديان السماوية، وضد مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة».