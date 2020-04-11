شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل عزل عقار بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك بعض الترتيبات من جانب البعض للذهاب في رحلات للتنزه في الإسكندرية خلال شم النسيم، مؤكدا أن ذلك الأمر مرفوض خوفا من انتشار فيروس «كورونا» وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم تحديد منع إقامة تجمعات في الإسكندرية في يوم شم النسيم بناء على الموقف الخاص بعدد الإصابات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.
وكشف محافظ الإسكندرية أن الأعداد المتواجدة على شاطئ الإسكندرية البالغ طوله 16 كيلومترا في تراجع مستمر فيما تعرض أحد مسؤولي الأحياء للاعتداء من جانب عدد من الشباب بعد تحدثه معه بعدم التواجد على الكورنيش والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كاشفا أنه تم اقتيادهم إلى قسم الجمرك وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح الشريف أن مستشفى العزل الموجودة في الإسكندرية وهي مستشفى العجمي لم تمتلئ عدد الأسرة بها البالغة 200 سرير وهناك تنسيق مع وزارة الصحة للإعلان عن الأرقام المودجودة داخل مستشفى العزل.
وكشف المحافظ عن إجراء عزل صحي لأحد العقارات في المحافظة بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس «كورونا» وتم إقامة كردون أمني حول العقار خوفا من انتشار الفيروس وتم إرسال عبوات غذائية تكفي لأكثر من 15 يوما.
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