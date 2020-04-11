شكرا لقرائتكم خبر عن «مطوري القاهرة الجديدة» تشيد بإجراءات الدولة في مكافحة كورونا: «مطمئنة للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس محمد البستاني، رئيس اتحاد مطوري القاهرة الجديدة، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن كافة شركات العقارية اغلت في مارس الماضي لأن الوضع كان مُرعب، ولكن عندما بدأت الأزمة تطول اضطرت الشركات إلى أعادة الفتح مرة أخرى.

وأضاف «البستاني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع إبراهيم الشواربي، أن الشركات بدأت تفتح من جديد ولكن مع أخذ كل المحاذير والاحتياطات الوقائية اللازمة، «لازم الدنيا تمشي مينفعش فيروس يوقف الاقتصاد كل ده، فيه ناس وراها التزامات وفيه مشاريع بتوقيتات تسليم محدده، والدولة عملت تسهيلات في الخامات والتعقيم».

وأشار رئيس اتحاد مطوري القاهرة الجديدة، إلى أن المركب بدأ يسير من جديد، وكذلك الدول الكبرى التي بها تفشي للفيروس مثل فرنسا وألمانيا أكدت أنها لا تستطيع وقف اقتصادها أكثر من ذلك وستعود إلى العمل من جديد لدفع عجلة الانتاج، مؤكدًا أن القيادة المصرية قامت بعمل اجراءات احترازية قوية جدا، وهي تعطي طمأنة بشكل كبير جدا.