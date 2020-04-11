شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان» يكشف الحلول الإلكترونية لتنشيط القطاع العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي مليون ونصف فدان، عن تمنياته بخروج مصر من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بكل خير، موضحًا أن الشركات والمؤسسات التي تستخدم حلول الكترونية في الوقت الحالي لن تعود عليها بالفائدة الآن فقط، بل في المستقبل أيضا، حيث إن التحول الرقمي سيكون هو الأسلوب الوحيد مستقبلا للتواصل، سواء بين المواطنين أو بين الشركات وعملائها.

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وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع إبراهيم الشواربي، أن اصحاب الشركات يستطيعوا من خلال المنصات الالكترونية عرض منتجاتهم أمام العملاء، وكذلك على مواقع «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، وكذلك التليفزيون، موضحًا أن المواطنين في حالة تقرب لأي منتج يتم عرضه على المنصات الالكترونية، وتقوم بدراسة ما تقوم بشرائه، ويجب أن تضع المؤسسات تلك النقطة في الحسبان.

وتابع :«بلاش تقولوا للناس لاتشتروا لاتشتروا، لازم يكون فيه مشاركة وتعرض الجوانب الإيجابية والسلبية وترد على الاستفسارات، وقت الأزمات بيكون فيه استثمارات كتير، كل واحد بيدخل بفرصة والعميل يقرر ويقارن بين هذه الفرص»، موضحًا أن الوقت الحالي ثبت للجميع أن الذهب والعقار والأراضي أكثر استثمارات مربحة ولم ولن تتأثر بأزمة فيروس كورونا.

وواصل :«بقول لكل الناس إن الدنيا مش هتقف لحد كده، الناس لازم تشتغل، لازم يكون فيه تواصل من على الفيس بوك والواتس اب وكل أساليب التواصل الاجتماعي، يكون عند العميل والمستثمرين قناعة أنه يتشري الان، يقدموا عروض كويسة ومميزات عديدة».