شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،إن الوزارة تعمل على حماية النشء ومستقبل الطلاب بكل قوة، وسيتم ردع كل من يحاول المساس بهم أو بمستقبلهم، ولن نتوقف أمام محاولة البعض عرقلة المنظومة التعليمية، وتابع: «امتحانات الثانوية العامة ستقام في موعدها».
وأضاف «شوقى»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن معظم المدرسين موهوبين وأصحاب رسالة، والمنظومة التعليمية الجديدة أظهرت مدى المواهب الموجودة سواء على مستوى المعلمين أو الطلاب.
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