شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طبيبة «شبرا البهو» يكشف تفاصيل الساعات الصعبة قبل الدفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الهنداوي، نجل الطبيبة سونيا عبدالعظيم المتوفاه بفيروس «كورونا» المستجد بقرية شبرا البهو بالدقهلية، إن قوات الشرطة قامت بدور كبير في عملية دفن والدته.

وأكد الهنداوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» بقناة صدى البلد، أن المدافن التي يمتلكونها تخص والدته منذ 20 عامًا وكانوا يتمنوا أن يتم الدفن بها.

وأضاف أن الأهالي تجمهروا حول الطريق المؤدي للمقابر من أجل منع سيارة الإسعاف من الوصول إلى المدافن كما تم تكسير زجاج سيارة الإسعاف مما جعلنا ننتظر وصول الشرطة ومدير الأمن.

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وأشار إلى أنهم استمروا في مفاوضات مع الأهالي من أجل دفن والدته لمدة 5 ساعات كاملة كما حاول التفاهم معهم دون جدوى.

وأكد نجل الطبيبة المتوفاة أنه تم إيقاف سيارة الإسعاف حتى تم التدخل من قوات الأمن وتم حل الأمر في النهاية وإجراء مراسم الدفن وفق المعايير الطبية اللازمة من جانب وزارة الصحة.

وأوضح الهنداوي أن والدته كانت مصابة بمرض السكر وكانت تعاني أيضًا من قدمها وذهبت لتقوم بعملية غرغرينة بالقدم.

وقال إن والدته دخلت العناية المركزة، وبعد ذلك إلى مستشفى الصدر بسبب مرضها الشديد، وتم أخذ منها مسحة طبية للكشف واكتشفوا إصابتها بعد ذلك بفيروس «كورونا».

ونفى نجل الطبيبة المتوفاة، أن تكون شقيقته هي من تسبب في نقل العدوى إلى والدته كونها كانت قادمة من الخارج.