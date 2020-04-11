شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الأطباء» على واقعة قرية «شبرا البهو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر مجلس نقابة الأطباء ما حدث اليوم في جنازة الدكتورة سونيا عبدالعظيم، بقرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية، من اعتراض بعض الأهالي لدفن الجثمان.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها اليوم: «لولا تدخل قوات الأمن وإلقاء القبض على 23 من أهل القرية، وتوجيه النائب العام، بسرعة التحقيق في الواقعة».

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وخاطبت نقابة الأطباء كل الجهات المعنية بضرورة تفعيل أقصي عقوبة بمواد القانون المصري، للعقوبات الباب السابع والمواد المنصوص عليها رقم 136 و137، بمعاقبة أي مواطن يتعدى على موظف أثناء أو بسبب تأدية عمله بالحبس لمدد تترواح بين ست شهور وسنتين.

وطالبت الجهات المعنية بتقديم المحرضين للمحاكمة العاجلة، ليمثل ذلك ردعا لعدم تكرار تلك الأفعال المشينة، ودعا المجلس إلى تطبيق أقصي عقوبة على كل معتدي على الاطباء في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

وجدد مجلس النقابة دعوته إلى مجلس النواب بضرورة إصدار قانون حماية المنشأت الطبية وقانون المسؤولية الطبية، وتقدم بأحر التعازي في وفاة 4 أطباء حتى الأن وفي جميع الوفيات من المواطنين وندعو الله أن يُتم شفاء جميع المصابين.