شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ملعب كرة قدم لمخالفة قرار الحظر في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، حملاتها اليومية بالتنسيق مع قوات الأمن، للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمطاعم، والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات، والملاهي والنوادي الليلية، طبقا للمواعيد المقررة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، قاد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة لمتابعة إلتزام المواطنين بتنفيذ قرارات الغلق للمحال والأنشطة التجارية والملاعب الليلية بنطاق دائرة المركز والوحدات المحلية التابعة لها للحد من التجمعات، تم من خلالها غلق ملعب كرة قدم بحي المنشية، كان مفتوحا مخالفا بذلك لقرار مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلبيس أن الهدف من قرار الغلق الحد من تجمعات المواطنين، ورفع المستويات الوقائية لمواجهة تداعيات الفيروس والحد من إنتشاره، مطالبا أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإلتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددة حفاظا على صحة وسلامة الجميع، كما ناشد المواطنين بالإلتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات وإتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان، وتفعيل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

غلق ملعب كرة قدم لمخالفة قرار الحظر بالشرقية