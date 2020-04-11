شكرا لقرائتكم خبر عن استجابوا لدعوات الإخوان.. «الداخلية»: ضبط 23 شخصًا في واقعة «شبرا البهو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الداخلية، مساء السبت، بيانًا بشأن رفض أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بالدقهلية، رفض طبيبة متوفاة بفيروس «كورونا».

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وقالت الوزارة إن عددًا من الخارجين على القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية «شبرا البهو» حاولوا، السبت، منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان بدعوى منع انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك العناصر، وضبط 23 شخصًا منهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجار العرض على النيابة العامة.

وأكدت الوزارة في البيان «تصديها بكل حزم وحسم لأي محاولات لإثارة الشغب أو الخروج على القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة».