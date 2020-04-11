شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة الإساءة بمصر.. قرار من النيابة الكويتية ضد «مبارك البغيلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة الكويتية، حبس مبارك البغيلي، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التي شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر.

وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر، مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه على "تويتر" وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصين يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.

كانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين، مبارك البغيلي بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة.