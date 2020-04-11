شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا».. وخروج 384 من «العزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأول الجمعة، هو 1794 حالة، من ضمنها 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أى إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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كما أعلنت الوزارة إطلاق خدمة الرد الآلى عبر تطبيق «واتساب»، أمس، للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا، وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس وإطلاق سراح 384 من العزل ورصد 505 حالات سلبية، وتسجيل 95 حالة إيجابية جديدة، و17 حالة وفاة.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة، بأن خدمة الرد الآلى مجانية وتقدم للمواطن إجابات حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا، من وزارة الصحة، على مدار اليوم، مشيرا إلى أن خدمة رسائل «واتساب»، بمثابة مصدرا مركزيا للمعلومات الدقيقة والموثوقة يتم تحديثها باستمرار، حول فيروس كورونا، لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين.

وأشار «مجاهد» إلى أنه بمجرد حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول فى أول الدخول إلى الرابط https://wa.me/201553105105 ثم إرسال كلمة Hi فى رسالة على تطبيق «واتساب»، يمكن البدء فى الخدمة، وتظهر بعدها قائمة الاختيارات، ويمكن للمستخدم أن يختار منها ويستقبل من خلالها إرشادات وزارة الصحة، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعى، الخاصة بالوزارة، للحصول على مزيد من المعلومات.

وأوضح «مجاهد» أن الخدمة تشمل معلومات حول طرق الوقاية من كورونا وأعراضه، وأحدث إحصائيات الإصابة فى الدولة، ونصائح حول البقاء فى المنزل والتنقل وإجابات حول الأسئلة الشائعة. وقال «مجاهد» إن تلك الخدمة تم بناؤها من خلال منصة اتصالات «إنفوبيب العالمية»، مع تطبيق «واتساب»، وتسمح بالمحادثات الثنائية، عبر توجيه رسائل إلى أى شخص قام بتفعيل تلك الخدمة، مع التوجيه إلى مصادر عبر الإنترنت، للحصول على مزيد من المعلومات.

وأعرب مسؤولون من شركة «واتساب» عن سعادتهم بتوفير وسائل اتصال لوزارة الصحة المصرية لمساعدتها على الإجابة عن أسئلة المواطنين حول الفيروس بنصائح طبية فى الحال وبشكل دورى، ليعتمد عليها المواطن للمحافظة على سلامته.

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة ٣ أطباء وإصابة ٤٣ آخرين، بفيروس كورونا، بحسب البيانات الواردة من النقابات للفرعية.

وذكرت النقابة، فى بيان، أن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا هو ٤٣ طبيبا، ووفاة ٣ أطباء منهم ٢ أصيبوا بالمرض عن طريق عدوى مجتمعية بعيدا عن العمل.