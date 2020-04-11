شكرا لقرائتكم خبر عن «الرى»: تنفيذ مشروعات للحفاظ على كفاءة السد العالى وخزان أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن الأعمال والأنشطة التى نفذتها الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان، خلال اﻷشهر التسعة من العام المالى الحالى، فى إطار جهود الدولة فى مجال حماية وتدعيم السد العالى والحفاظ على سلامته ورفع كفاءة منظومة العمل به وتنفيذ كل أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجى من المياه وتلبية متطلبات مختلف قطاعات الدولة على مستوى الجمهورية.

وأكد عبدالعاطى استمرارية وتواصل كل الأنشطة والجهود التى تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أى أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوى الحالى واستقطاب حصاد مياه تلك اﻷمطار والسيول وحسن توجيهها لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.

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من جانبه، قال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان، إن الإنجازات تستهدف تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة نحو 218 مليون جنيه، والتى تضمنت إعادة تأهيل خزان أسوان القديم ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالى، ودراسة تطبيق وإرساء أمان السد العالى والمنشآت الملحقة به وتنفيذ المرحلة الأولى (من المراحل الأربعة)، وأيضا تطوير منظومة الحقن وملحقاتها بالسد العالى، وتطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالى.

وأوضح ان الهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية فى مجال استكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان ومعالجة الأطماء بالبحيرة وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى.

فى سياق متصل، شهدت الفترة قيام بعثة أبحاث بحيرة السد العالى بتنفيذ العديد من الأنشطة والدراسات داخل الحدود المصرية، وانعقاد المجلس الاستشارى الأعلى للسد العالى وخزان أسوان مرتين برئاسة الوزير وذلك لمناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالسد العالى وخزان أسوان.