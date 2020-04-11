شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل مشروعات طلاب الدمج والمنازل الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن وزارة التربية والتعليم، الاثنين، التفاصيل الكاملة للمشروعات البحثية الخاصة بطلاب الدمج وطلاب المنازل والخدمات، وطرق تسليم المشروعات البحثية لجميع الطلاب، فى الأول من شهر مايو المقبل.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن تطبيق نظام التقييم بالمشروعات البحثية على طلاب المدارس سيستمر خلال السنوات المقبلة وهو غير مرتبط بأزمة انتشار فيروس كورونا فقط، مضيفًا أن أسلوب تلك المشروعات بمثابة أسلوب تعليم مختلف جدًا ومبتكر أيضًا، يتيح للطلاب تعليم أنفسهم بأنفسهم عن طريق البحث بإرشاد أولياء الأمور والمعلمين.

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إلى ذلك نشر شوقى، عددًا من الفيديوهات لمعلمى وطلاب المراحل التعليمية، والذين تطوعوا لشرح طرق تنفيذ المشروعات البحثية للطلاب، مشيدًا بدورهم فى مساعدة باقى الطلاب وترحيبهم بفكرة التقييم بواسطة المشروعات البحثية، مؤكدًا عدم قبول أى بحث قائم على الغش أو النقل أو الشراء من أى جهة أو شخص، والوزارة ستأخذ موقفًا أكثر صرامة وبشكل قانونى وأحيانا جنائى مع جميع المخالفين للتعليمات بشأن المشروعات البحثية.

وحذر الوزير المكتبات ومقاهى الإنترنت من المتاجرة بالمشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب للتربح، مؤكدًا أن المخالف سيتعرض فورًا للمساءلة القانونية المباشرة، وأشار إلى أنه فى حالة تقديم بحث متطابق مع آخر أو منقول، أو تم الاعتماد على الأهل أو الأقارب لإعداده بالكامل، سيتم رفضه تمامًا، وسيدخل الطالب امتحان دور ثان فى سبتمبر المقبل.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على موقع الإلكترونى أمس، موضوعات المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وشرح لكيفية التعامل مع عناصر المشروع،

وذلك عبر الرابط:http://moe.gov.eg/Project_topics_2020/index.html، كما نشرت قوالب جاهزة لتلك المشروعات لمساعدة الطلاب على إعداد المشروع البحثى الخاص بهم.

فى سياق آخر أعلنت الوزارة استئناف الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى غدًا، ويؤدى الطلاب مادة الرياضيات إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت من المنزل.