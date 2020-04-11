شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة بالكويت تحتجز مبارك البغيلى 15 يومًا بتهمة الإساءة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت النيابة العامة بالكويت قرارًا باحتجاز مبارك البغيلى 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر- وفق مصادر مطلعة.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة والإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبى البلدين.

وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.

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وكان سامح شكرى وزير الخارجية قد تلقى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتى الشيخ د.أحمد الناصر الصباح اليوم الخميس، حيث تطرق الجانبان إلى التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين- وفق بيان رسمي صدر عن الخارجية الكويتية.

وأعرب الوزيران في هذا الصدد عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها، مؤكدين أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التى لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.

وتناول الاتصال أيضا الإجراءات الاحترازية التى تتخذ فى كلا البلدين معربين عن تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين.