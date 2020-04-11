هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر غرب مدينة مرسى مطروح دون خسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء يوم السبت، الموافق11/04/2020، هزه أرضية على بعد 36 كم غرب مدينة مرسى مطروح.
وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات، موضحا أن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالى :
- تاريخ الحدوث: السبت الموافق11/04/2020
ث د س
- وقت الحدوث: 59 30 6 مساءً بالتوقيت المحلى
- قوة الهزة : 4.3 درجة على مقياس ريختر
خط العرض 31.5107°° شمالا
خط الطول 26.8945° شرقا
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
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