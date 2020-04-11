شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر غرب مدينة مرسى مطروح دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء يوم السبت، الموافق11/04/2020، هزه أرضية على بعد 36 كم غرب مدينة مرسى مطروح.

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات، موضحا أن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالى :

- تاريخ الحدوث: السبت الموافق11/04/2020

ث د س

- وقت الحدوث: 59 30 6 مساءً بالتوقيت المحلى

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- قوة الهزة : 4.3 درجة على مقياس ريختر

خط العرض 31.5107°° شمالا

خط الطول 26.8945° شرقا