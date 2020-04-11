شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الذكرى الـ 59 لافتتاح برج القاهرة ..انشئ في عهد ناصر بـ6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم الذكرى الـ 59 لافتتاح برج القاهرة، أحد أبرز معالم عاصمة جمهورية مصر العربية، والذى تم تشييده بين عامي 1956 و1961، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تصميمه على شكل زهرة اللوتس المصرية، وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن برج القاهرة.

ويقع البرج الأشهر في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، وتم بناؤه بين عامي 1956 و1961 من الخرسانة المسلحة على تصميم زهرة اللوتس المصرية، من تصميم المهندس نعوم شبيب.

ويصل ارتفاع برج القاهرة إلى 187 متراً وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالي 43 مترا. يوجد على قمة برج القاهرة مطعم سياحي على منصة دوارة تدور برواد المطعم ليروا معالم القاهرة من كل الجوانب.

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وهو من أبرز معالم القاهرة والذي يقع في منطقة الجزيرة برج القاهرة الذي ويتكون من 16 طابقاً ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني التي سبق أن استخدمها المصريون القدماء في بناء معابدهم ومقابرهم، وتستغرق الرحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته 45 ثانية لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، الأهرامات، مبنى التلفزيون، أبي الهول، النيل، قلعة صلاح الدين، الأزهر وفي الطابق 14 تجد المطعم.

وتكلف بناء برج القاهرة 6 ملايين جنيه مصري.