شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط 23 شخصًا حاولوا منع دفن طبيبة الدقهلية استجابة لتحريض كتائب إخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الداخلية أن بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات (طبيبة) التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد إستجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة .