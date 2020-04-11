شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تكشف حقيقة عزل الموظفين بمستشفى المطرية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة المستشفيات التعليمية إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمستشفى المطرية التعليمي لمنع نقل عدوى كورونا للمستشفي نظرا لغلق مستشفى الزيتون بسبب وجود عدوى كورونا وإصابة عدد من العاملين بها فى ظل وجود بعض من العاملين بكلتا المستشفيتين أو تربطهم صلة قرابة باحد العاملين هناك.

وأضافت هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة منح هؤلاء العاملين ممن تربطهم آى صلة بمستشفى الزيتون سواء تمريض أو إداريين إجازة وعزل منزلى لحين ظهور نتائج المسح للعاملين بمستشفى الزيتون والمخالطين لهم، وذلك حرصا على سلامة المرضى والاطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

وأضاف بيان الهيئة أنه لم يتم غلق المستشفى أو آى قسم بها وأن العمل يجرى بصورة طبيعية داخل المستشفى .