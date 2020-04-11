شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تكشف حقيقة عزل الموظفين بمستشفى المطرية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة المستشفيات التعليمية إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمستشفى المطرية التعليمي لمنع نقل عدوى كورونا للمستشفي نظرا لغلق مستشفى الزيتون بسبب وجود عدوى كورونا وإصابة عدد من العاملين بها فى ظل وجود بعض من العاملين بكلتا المستشفيتين أو تربطهم صلة قرابة باحد العاملين هناك.
وأضافت هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة منح هؤلاء العاملين ممن تربطهم آى صلة بمستشفى الزيتون سواء تمريض أو إداريين إجازة وعزل منزلى لحين ظهور نتائج المسح للعاملين بمستشفى الزيتون والمخالطين لهم، وذلك حرصا على سلامة المرضى والاطقم الطبية العاملة بالمستشفى.
وأضاف بيان الهيئة أنه لم يتم غلق المستشفى أو آى قسم بها وأن العمل يجرى بصورة طبيعية داخل المستشفى .
وفى سياق آخر، كشفت هيئة الرعاية الصحة إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، عن سلسلة من التعليمات التي يجب اتباعها عند العودة للمنزل للوقاية من عدوى كورونا المستجد.
وشملت التعليمات خلع الحذاء خارج المنزل، بالإضافة إلى خلع الكمامات والكفوف والتخلص منها بطريقة آمنه مع غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ثم غسل الوجه.
وتضمنت التعليمات خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بمفردها بحرارة من 60 إلى 70 درجة، كما يجب وضع الأكياس الشرائية لفترة ومن ثم ترتيبها مع الاستمرار فى مسح الأسطح وتعقيمها، بالإضافة إلى غسيل المعلبات بالماء والصابون وتعقيم وتنظيف الهواتف الخلوية وغسيل الخضراوات والفاكهة ثم تجفيفها.
يشار إلى أن قانون نظام التأمين الصحى الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطى إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجى على المحافظات.
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