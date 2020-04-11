شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مغربى يتعافى من إصابته بفيروس كورونا .. تقارير: تعاطى عقار كلوروكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد عبد القادر عمارة وزير التجهيز المغربى لمزاولة عمله، وتنفيذ مهامه الرسمية، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الوزير المغربى صورتين له من داخل مكتبه وأرفقهما بتدوينة، كتب فيها: "بعون الله وتوفيقه شرعت اليوم 11 أبريل 2020، بمباشرة عملي في مكتبي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".

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وفي نفس التدوينة قدم الوزير الشكر للعاملين في القطاع الطبي المغربي، وتمنى التوفيق للبلاد بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتعرض الوزير المغربى للإصابة بالفيروس في مارس الماضي، وقرر تطبيق الحجر الصحي على نفسه في المنزل، وتعاطى عقار الكلوروكين، بحسب وسائل إعلام مغربية.

وبعد 10 أيام من الحجر، تم نقله للمستشفى العسكري، قصد تطبيق بروتوكول استخدام الدواء، حيث تعافى من مرضه.