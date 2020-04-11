شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزى للمحاسبات يتبرع بـ20% من راتبه 3 أشهر لدعم مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التبرع بنسبة 20% من راتبه الشهرى لمدة ثلاث أشهر لصندوق " تحيا مصر" دعما لصالح الجهود التى تبذلها الدولة ممثلة فى قيادتها السياسية، وكافة أجهزتها التنفيذية، وسلطاتها العامة لمكافحة تفشى وباء "كورونا " المستجد.

كما وجه المستشار هشام بدوى الدعوة لكافة أعضاء الجهاز، والعاملين به للتبرع الطوعى، إيمانًا بالدور الوطنى للجهاز، ووفاء بالتزامه نحو المشاركة فى تحمل أعباء تلك المرحلة،

جاء ذلك فى ظل تضافر الجهود التى تبذلها الدولة ممثلة فى قيادتها السياسية، وكافة أجهزتها التنفيذية، وسلطاتها العامة لمكافحة تفشى وباء " كورونا " المستجد، وما اتخذته فى هذا الشأن من اجراءات توجب التوجه إليها بما تستحقه من الشكر والتقدير، وإذ يثمن الجهاز المركزى للمحاسبات الدور الوطنى لصندوق " تحيا مصر" فى دعم العمالة غير المنتظمة.

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وتجه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وكافة العاملين بالجهاز بجزيل الشكر، وخالص التقدير لكافة الأجهزة الصحية، والتنفيذية المعنية باجراءات المكافحة، على ما تبذله من جهود، وما تتحمله من مخاطر فى هذا الشأن، فإنه يدعو الله تعالى أن يحفظ وطننا، وقيادته، وأن يجنبه كل مكروه.

يذكر أن المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أهاب بأعضاء الجهاز وجميع العاملين به، بإتخاذ إجراءات السلامة الصحية وعدم التقاعس فى التوجه لأقرب مستشفى للكشف حال ظهور أية أعراض مرضية.

وأوضح الجهاز أن هذه المناشدة تأتى فى إطار حرص الجهاز على سلامة الأعضاء والحفاظ عليهم وعلى أسرهم.