بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) عن إطلاق منظمة العالم الإسلامى (ايسيسكو) جائزة الإيسيسكو للتصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضحت المنظمة، أن قيمة الجائزة تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع منح وسام الإيسيسكو للفائز.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم السبت، وضعت المنظمة عدة شروط للمتقدمين للحصول على الجائزة، ومنها أنه يتعين على الباحث المستقل أو مجموعة الباحثين أو المؤسسة البحثية، الذي يُصرح باكتشافه علاجاً أو لقاحاً واقياً ضد فيروس كورونا المسـتجد، أن يرسل ملفـه كاملاً إلى أمانة اللجنة.

وينبغي أن يتكون ملف الترشح للجائزة، من استمارة الترشح التي يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للايسيسكو على www.icesco.org، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن الاكتشاف، والسيرة الذاتية للباحث المستقل أو مجموعة الباحثين، وفي حالة المؤسسة البحثية، تُرسل السيرة الذاتية للخبير العلمي الرئيسي؛ وتسجيل الاكتشاف (براءة الاختراع) لدى جهة قانونية معترف بها من جهات مختصة، ويجب أن تكون جميع الوثائق الفنية التي من شأنها أن تثبت صحة إدعاء التوصل إلى الاكتشاف العلمي ثلاث رسائل تزكية للاستشهاد على أن ترسل الترشيحات إلى العنوان البريدي [email protected].