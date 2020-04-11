المعاهد التعليمية: لا إصابات بفيروس كورونا فى مستشفى المطرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عدم ظهور آى حالات إصابة بفيروس كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى، نافيا ما تم تداوله من إغلاق للمستشفى.

وقال إن المستشفى اتخذت إجراءات احترازية لمنع إصابة آى من اطقمها الطبية، مشيرا إلى أن مدير مستشفى المطرية أكد على الأطباء والتمريض المتعاقدين مع مستشفى الزيتون في غير أوقات عملهم بالمطرية بالعزل المنزلى كاجراء احترازي من المستشفى مثل ما فعلت مستشفى الزيتون وطبقا لما تم تعميمه من وزارة الصحة للحفاظ على الأطقم الطبية وسير العمل بالمستشفى لخدمة المرضى.

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كانت مستشفى الزيتون اغلقت أبوابها أمس، ووجهت العاملين بها بالعزل المنزلي 14 يوما بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا من الاطقم الطبية.

وأكد د. محمد صفي مدير مستشفى المطرية أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بالمستشفى نظرا لغلق مستشفى الزيتون وهي العزل المنزلي لبعض من العاملين يعملوا بكلا المستشفيين أو تربطهم صلة قرابة باحد العاملين هناك، وأنه لم يتم غلق المستشفى او اي قسم بها وان العمل يجرى بصورة طبيعية داخلها.