شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف طرق الوقاية من عدوى كوفيد 19 من المتوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية عن آليات الوقایة من العدوى ومكافحتھا من جثث موتى كوفيد 19 المستجد، بحظر تقبيل الشخص المتوفى بفيروس كورونا، كما نصحت المشاركين فى الغسل بغسيل الأيدى جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ینبغي مراعاة الاعتبارات الثقافیة وضمان الحدّ من تعرض أفراد الأسرة للجثة إلى أدنى حد ممكن، كما ینبغي ألا یشارك في تجھیز الجثة الأطفال أو كبار السن الأكبر من 60 عاماً أو أى شخص یعاني من أمراض أخرى كالأمراض التنفسیة أو أمراض القلب أو السكر أو ضعف الجھاز المناعي.

وشددت منظمة الصحة على أهمية الحرص على تقلیل عدد المشاركین في تحضیر الجثة إلى أدنى حد ممكن، ویمكن للآخرین المشاھدة من مسافة متر واحد على الأقل دون لمس الجثة، ویحق لأفراد الأسرة والأصدقاء أن یلقوا نظرة على الجثة بعد تجھیزھا للدفن، وفقاً للأعراف والتقالید.

Advertisements

وقالت منظمة الصحة العالمية: "ینبغي عدم لمس الجثة أو تقبیلھا، وینبغي غسل الیدین جیداً بالماء والصابون بعد المشاھدة، كما ینبغي تطبیق تدابیرالمباعدة والحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بین الأشخاص، وينبغي ألا یشارك الأشخاص المصابون بأعراض تنفسیة في عملیة المشاھدة أو ینبغى لھم على الأقل أن یرتدوا كمامة طبیة لتجنب تلویث المكان ونقل العدوى إلى الآخرین".

وتابعت: "ینبغي أن یرتدي الأشخاص المكلفون بإنزال الجثة في القبر أو وضعھا على المحرقة أو غیر ذلك، قفازات وأن یغسلوا أیدیھم بالماء والصابون بعد الانتھاء من مراسم الدفن، كما ینبغي تنظیف معدات الحمایة الشخصیة التي یمكن إعادة استخدامھا وفقاً لتعلیمات المصنع بشأن جمیع منتجات التنظیف والتعقیم.

وشددت على ضرورة أن يتم إنهاء عملية الدفن بأسرع وقت ممكن، وتابعت: "لا داعي لإحراق متعلقات الشخص المتوفى أو التخلص منھا ولكن ینبغي ارتداء قفازات عند مناولتھا وتنظیفھا بواسطة منظف ثم تعقیمھا بمحلول یحتوي على الإیثانول بتركیز 70%، وینبغي غسل ملابس المتوفى ومتعلقاته الأخرى القماشیة بماء ساخن تتراوح حرارتھ بین 60 و90 درجة مئویة".