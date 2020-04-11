مجلة "OAG": "القاهرة" ثامن أضخم مطار في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
حصل مطار القاهرة الدولي، على الترتيب الثامن في قائمة أضخم المطارات المحورية في الشرق الأوسط معدل ربط دولي بمؤشر مشاركة دولية يتجاوز الـ50%، وفقًا للتقرير السنوي الدولي الصادر عن مؤسسة "OAG" العالمية المتخصصة في مجال السفر والطيران.
كما حافظت شركة مصر للطيران، على كونها الداعم والمعين لمطار القاهرة الدولي، في الحصول على ترتيب ضمن قائمة أضخم المطارات المحورية بالمنطقة، بنسبة مشاركة بالرحلات الجوية تصل إلى 52%، حسبما أشار إليه تقرير مؤسسة "OAG".
وجاءت مطارات دبي والرياض وجدة وأبوظبي ومسقط والكويت، ضمن قائمة الـ10 مطارات الأضخم محورية بالشرق الأوسط، وذلك وفقا لتقرير المؤسسة العالمية المتخصصة في السفر والطيران، وتوقع التقرير، أن حركة النقل الجوي للسنوات المقبلة والجهود المبذولة من قبل الدول العربية ستمكن مطاراتها من تبوء ترتيب أعلى عالميًا وليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فقط.
يذكر أن مطار القاهرة الدولي، شهد خلال العام المنقضى 2019، تنفيذ العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة على المستوى التأميني والحيوي وأعمال رفع الكفاءة لمباني الركاب الثلاثة، فضلًا عن تزويده بأحدث الأجهزة الامنية المطورة والتكنولوجية في التعامل وتسهيل الإجراءات للركاب والمسافرين، وهو ما جعله يشهد تدشين خطوط طيران جديدة مع عدة دول منها كييف وسيشوان.
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