معهد ناصر ينفي شائعة وفاة طفل مصاب بالسرطان بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نفى مستشفى معهد ناصر، اليوم السبت، ما تردد عن وفاة طفل مصاب بالسرطان، بفيروس كورونا المستجد داخل المعهد.

وقال المعهد في بيان اليوم، إنه لا يوجد حالات اشتباه في الإصابة بكورونا داخل قسم أورام الأطفال في الفترة الحالية أو في أي فترة سابقة.

وكشف معهد ناصر تفاصيل إصابة طبيبة بفيروس كورونا، قائلة إن الطبيبة تأكدت إصابتها أثناء عملها بمستشفى آخر، ولا يوجد تعامل لها مع قسم أورام الأطفال.

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وأشار إلى أنه فور تأكيد إصابة الطبيبة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحصر جميع المخالطين لها، وسحب عينات لهم، وجاءت جميع النتائج سلبية، كما تم تطبيق الحجر المنزلي على جميع المخالطين لمدة 14 يومًا ومتابعتهم بصفة يومية.

وأوضح البيان أن إدارة المعهد تلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى والترصد وتوفير وسائل الحماية والوقاية للفريق الطبي أو العاملين أو المرضى.

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