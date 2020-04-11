محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين، فمن الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية، فيجوع المرء وجاره شبعان، ويموت ولا يجد من يدفنه.
وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، السبت، إن إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم.
واختتم فضيلة الإمام الأكبر منشوره بقوله:" رحم الله ضحايا هذا الوباء، ورفع البلاء عن العالمين".
كانت هذه تفاصيل خبر "بعيد عن الدين".. أول تعليق من شيخ الأزهر على واقعة طبيبة الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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