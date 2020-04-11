أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة طبيبة الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استنكر مجلس نقابة الأطباء، ما حدث اليوم في جنازة الدكتورة سونيا عبدالعظيم، بقرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية، من اعتراض بعض الأهالي لدفن الجثمان، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتسمح بدفن الجثمان.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنها خاطبت كافة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أقصى عقوبة في قانون العقوبات، خاصة الباب السابع والمواد المنصوص عليها رقم 136 و 137 بمعاقبة أي مواطن يتعدى على موظف أثناء أو بسبب تأدية عمله بالحبس لمدد تترواح بين 3 شهور وعامين.

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كما طالبت الجهات المعنية بتقديم المحرضين على الواقعة للمحاكمة العاجلة، ليمثل ذلك ردعًا لعدم تكرار تلك الأفعال المشينة.

ودعا مجلس نقابة الأطباء إلى تطبيق أقصى عقوبة على كل معتدٍ علي الأطباء في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، مناشدًا مجلس النواب بضرورة إصدار قانون حماية المنشآت الطبية وإصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وتقدم مجلس النقابة بالتعازي في وفاة 4 أطباء حتى الآن بفيروس كورونا، وفي جميع الوفيات من المواطنين.