محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال يسري فتحي، مدير العلاقات الخارجية بهيئة النقل العام بالقاهرة، إن اللواء رزق علي، رئيس الهيئة، وجه بتشكيل لجنة عليا لمكافحه فيروس كورونا المستجد.
وأضاف فتحي لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أن الهيئة وفرت أجهزة رش وتعقيم وقفازات وكمامات وبدل وقاية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل المحافظة والحكومة لمواجهة كورونا.
وتابع مدير العلاقات الخارجية بالهيئة: "تم توفير أجهزة قياس حرارة للعمال قبل التشغيل لقياس درجة حرارتهم والتعامل الفوري مع أي حالات مشتبه بإصابتها حال وجدوا ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر النقل العام بالقاهرة: توفير أجهزة قياس حرارة ومستلزمات وقاية للعاملين ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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