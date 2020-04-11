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مايا مرسي: منع دفن المتوفين بفيروس كورونا «ضد الدين الإنسانية»

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غادة محمد الشريف 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن حزنها من قسوة وصعوبة قيام بعض الافراد في عدد من المناطق المختلفة في محافظات مصر من الوقوف ضد أسر المتوفين والمتوفيات نتيجة الإصابه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومنعهم من دفن متوفيهم في مقابر الأسرة، نتيجة لعدم الوعي والمعرفة من جانبهم، واعتقادا منهم ان دفنهم في هذه المقابر قد يتسبب في إصابتهم بالمرض.

وتناشد «مرسي» جميع رجال الدين وعلماء وشيوخ الازهر الشريف والإعلاميين والإعلاميات بمختلف وسائل الإعلام القيام بدورهم المنشود والبالغ الأهمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم حالياً نتيجة انتشار ، واداء مهامهم على أكمل وجه في تقديم المعلومات الدقيقة والعمل على ضرورة توعية المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته بان ما يقوم به هؤلاء ضد مبادىء الانسانية ومنافيا لجميع الاديان السماوية.

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