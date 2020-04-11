شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات «تغسيل» المتوفين بكورونا: ماء وصابون وفورمالين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات، أن مريض فيروس «كورونا» يموت ومعه ينتهي الفيروس، وهناك إجراءات صحية ووقائية مشددة للمتوفى تجعله آمنًا.

وأضاف أستاذ علم الفيروسات، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة أثناء الدفن ضرورية للحفاظ على صحة المحيطين بالمتوفى.

وكشف شاهين عن مراحل دفن المتوفي بفيروس «كورونا»، مشيرا إلى انه يتم وضع الجثمان على «الترولي» لتعقيمه، وبعد ذلك يذهب المتوفى للمشرحة ويكون في مكان معقم ومطهر بالكامل.

وأكد أن المتوفي يُغسل بطريقة مختلفة، حيث يتم غسله أولًأ بالمياة والصابون، ويغسل مرة أخرى بمادة «لفورمالين» 5%، لقتل الميكروبات والبيكتريا.

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وأردف أستاذ علم الفيروسات، أن المتوفي يتم تكفينه بعد ذلك ويوضع في كيس مغلق بإحكام، ويتم وضعه بكيس أخر مغلق تمامًا أيضًا، ثم يوضع المتوفي في النهاية في تابوت ويذهب لأهله، ويتم السماح لفرد واحد فقط من أقربائه بالتواجد معه ويكون محصن بشكل كبير، ويذهب في النهاية إلى المقابر، ولا يفتح النعش إلا داخل المقبرة.

وأكد أستاذ علم الفيروسات أن المقبرة تكون مطهرة بالكامل قبل دفن الميت، ولابد من التطهير التام للمقابر كاملة، ويتم فتح التابوت وإخراج المتوفي بشكل لائق، ويتم تطهير التابوت وإعادته.

وقال شاهين بأن العدوى بفيروس «كورونا» تنتقل عن طريق الملامسة والمخالطة، ولتجنب ذلك تتخذ الإجراءات السابقة بحرص مع جثامين المتوفين بالفيروس، وأكد أن هذه الأمور تمنع العدوى تمامًا.

وأشارإلى حزنه الشديد لما فعله أهالي قرية شبرا البهو، وأكد أن ذلك بسبب سوء الفهم وعدم الوعي، وأكد أن من يشارك في الدفن لن يحدث له شئ لأن هناك إجراءات قوية قبل عملية الدفن.