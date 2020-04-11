شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى عن واقعة «شبرا البهو»: «اعتراض على قضاء الله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه في ظل أزمة «كورونا» لا صوت يعلو فوق صوت العلم.
وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كرامة الإنسان مقدمة على أي شئ والعالم كله يسعى لإنتاج مصل لحماية الإنسان من «كورونا».
ووجه الشكر لوزارة الصحة على مجوداتها في توضيح بعض الأمور الخاصة بدفن المصابين بالفيروس من أجل سلامة المشيعين.
وأكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن التنمر بمثابة سخرية وهو ما حذر منه الله تعالى لأنه غير مقبول لما فيه من إيذاء نفسي وهو من الكبائر لأنه اعتراض على قضاء الله.
وأشار إلى أن أهالي القرية فعلوا هذا عن غير علم لأن هذا بعيد عن ثقافتهم، مؤكدا أن الدفن فرض كفاية ويجب أن يذهب المشيعين على قدر الحاجة.
وشدد على أهمية المبادرة بتكريم الميت من خلال غسله ودفنه وتشييع جثمانه، مؤكدا أن الدفن سنة كونية، وقدم واجب العزاء لزوج الدكتورة سونيا عبدالعظيم.
وتابع: «ندعم الجيش الأبيض الذين يقفون أصلابا ويضحون بأنفسهم أمام كورونا».
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