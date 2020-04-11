شكرا لقرائتكم خبر عن أطلقتها «الإيسيسكو».. وزير التعليم العالي: 200 ألف دولار لمن يكتشف علاجًا لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق منظمة العالم الإسلامي (ايسيسكو) جائزة الإيسيسكو للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت المنظمة أن قيمة الجائزة تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع منح وسام الإيسيسكو للفائز.

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ووضعت المنظمة عدة شروط للمتقدمين للحصول على الجائزة، ومنها أنه يتعيــن علــى الباحث المستقل أو مجموعــة الباحثيــن أو المؤسســة البحثيــة، الــذي يُصرح باكتشافه علاجاً أو لقاحاً واقياً ضد فيـروس كورونا المسـتجد، أن يرسل ملفــه كاملاً إلى أمانــة اللجنة.

وينبغــي أن يتكون ملف الترشح للجائزة، من استمارة الترشح التي يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للايسيسكو على www.icesco.org، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن الاكتشاف، والسيرة الذاتية للباحث المستقل أو مجموعة الباحثين، وفي حالة المؤسسة البحثية، تُرسل السيرة الذاتية للخبير العلمي الرئيسي؛ وتسجيل الاكتشاف (براءة الاختراع) لدى جهة قانونية معترف بها من جهات مختصة، ويجب أن تكون جميع الوثائق الفنية التي من شأنها أن تثبت صحة ادعاء التوصل إلى الاكتشاف العلمي (ثلاث رسائل تزكية للاستشهاد(، على أن ترسل الترشيحات إلى العنوان البريدي [email protected] .

وتتكون لجنة التحكيم من المدير العام للايسيسكو وممثلان من المنظمات الدولية المختصة، و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات رائدة ومراكز بحثية مشهورة.