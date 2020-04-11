شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية»: منح بعض العاملين بمستشفى المطرية إجازة وعزل منزلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمستشفى المطرية التعليمي، نظرا لغلق مستشفى الزيتون، ووجود بعض من العاملين يعملوا بكلا المستشفيين وتربطهم صلة قرابة بأحد العاملين هناك.
وقالت الهيئة إنه تقرر منح هؤلاء العاملين ممن تربطهم أي صلة بمستشفى الزيتون سواء تمريض أو إداريين أجازة وعزل منزلي لحين ظهور نتائج المسح للعاملين بمستشفى الزيتون والمخالطين لهم، وحرصا على سلامة المرضى والأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.
وأكدت أنه لم يتم غلق المستشفى أو أي قسم بها وأن العمل يجرى بصورة طبيعية داخلها.
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