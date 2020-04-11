شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: عدد الإصابات بـ«كورونا» حول العالم يتجاوز 1.5 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت منظمة الصحة العالمية تجاوز عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» عالميا يتجاوز 1.5 مليون حالة. وقالت المنظمة إن الدول التي بدأت بالفعل تخفيف إجراءات الغلق بها قد تظهر تفشي فيروس «كورونا» مرة ثانية، حيث تشهد تلك الدول الآن تراجعا تدريجيا في أعداد المصابين.

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