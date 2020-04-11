شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» توفّر مواد تطهير وتعقيم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الهيئة الوطنية للصحافة إنه بالتعاون مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة الكيماويات الوسيطة تم توفير مواد تطهير وتعقيم وسلع غذائية بأسعار مخفضة. وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنه يمكن الشراء من مقر الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك من الساعة 11 والنصف صباح غد الأحد.

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