شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: أهالي قرية الدقهلية اعتذروا لأسرة الطبيبة المتوفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن محاولة الأهالي منع دفن جثمان طبيبة متوفاة بـ«كورونا«في الدقهلية، أمر غريب على المصريين وبعيد عن طبيعتهم.

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وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب التكاتف والوقوف صفا واحدا لضمان عدم تكرر هذا الموقف مرة ثانية.

وأكد أن الجميع فخور بما تقدمه الدولة المصرية في مواجهة «كورونا»، والعالم أشاد بجهود مصر في مواجهة الفيروس.

وأوضح وكيل البرلمان أن أهالي القرية اعتذروا لأسرة الطبيبة المتوفاة بـ«كورونا» على تصرفهم قبل دفنها.