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حملة توعية لوديان سانت كاترين للوقاية من فيروس «كورونا»

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أيمن أبو زيد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية لوديان سانت كاترين للوقاية من فيروس «» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة حملة توعية قام بها شباب مركز شباب سانت كاترين للتوعية والوقاية من ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز وكيل المديرية.

حيث قام أعضاء جماعة البيئة بمركز شباب سانت كاترين بعمل مبادرة توعية لأهالي وديان مدينة سانت كاتربن للوقاية من فيرس كورونا تحت شعار «مستنناش وروحنا لغاية البيت»، للتوعية بفيروس كورونا والوقاية منه وذلك في كافة وديان سانت كاترين الجبلية.

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