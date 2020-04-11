شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تحقق في رفض الإسعاف نقل مريض مصاب بجلطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، السبت، إنه تم إخطار الدكتور مجدى عوض، مدير مرفق هيئة الإسعاف بالغربية، للتحقيق فى واقعة رفض سيارة الإسعاف نقل مريض مصاب بجلطة من أحد المستشفيات الخاصة بكفر الزيات إلى مستشفى طنطا الجامعى إلا بعد دفع الرسوم فى الوردية الليلية.
كانت لجنة الإغاثة الشعبية بمركز كفر الزيات، والتى تم تدشينها للعمل على خدمة حالات الطوارئ ونقل المرضى والعالقين وقت الحظر، قد تلقت استغاثة من أهلية مريض مصاب بجلطة لمحاولة نقله من مستشفى خاص بكفرالزيات، إلى مستشفى طنطا الجامعى، بعد رفض الإسعاف نقله إلا بعد سيارة الرسوم.
وأشار أشرف العيسوى، منسق لجنة الإغاثة، إلى أنه عقب ورود الاستغاثة بمباشرة ووقت حظر التجوال، تم توجيه سيارة من سيارات لجنة الأغاثة ، وتم نقل المريض من مستشفى خاص بمدينة كفرالزيات إلى مستشفى طنطا الجامعى.
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