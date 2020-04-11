شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوي العاملة: رسالة عبر المحمول للعمالة غير المنتظمة لصرف المنحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه فور صدور توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف الإعانة الشهرية البالغة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر والمتضررة من فيروس «كورونا»، تم الاتفاق على تشديد الإجراءات الاحترازية أثناء عملية الصرف التي تبدأ بداية من يوم الاثنين حتى الخميس المقبل.

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وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل شخص من العمالة غير المنتظمة الذي قام بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بالحصول على المنحة، سيتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول الخاص به الذي قام بتسجيله على موقع الوزارة قبل ميعاد الصرف بنحو 24 ساعة مع تحديد مكان صرف المنحة سواء من مكاتب البريد أوالبنك الزراعي المصري.

وناشد وزير القوى العاملة من الجميع عدم التكدس والتزاحم مع التنبيه أنه تم تقسيم المستحقين على مكاتب البريد التي يصل عددها إلى 4 ألاف مكتب موزعين على كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن تخصيص 600 مدرسة في المناطق التي تشهد زحاما من أجل استيعاب الإعداد.

وأوضح سعفان أن عدد المتقدمين للحصول على منحة الـ 500 جنيه بلغ مليون و900 ألف شخص وبعد إجراء عملية التدقيق اللازمة تم اكتشاف أسماء مسجلة لأشخاص متوفيين وأطفال وأصحاب معاشات وأسماء لأشخاص يمتلكون حيازات زراعية وأملاك وسيارات ليصل في النهاية عدد المستحقين إلى مليون و400 ألف شخص.